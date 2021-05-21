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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Robocop kıyafetli jandarma ekipleri eşliğinde adliyeye sevk edildiler

Robocop kıyafetli jandarma ekipleri eşliğinde adliyeye sevk edildiler

Ekiplerin jandarma komutanlığından operasyona çıkma anı

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-Operasyon sonrası gözaltına alınan şahısların adliyeye getirilmesi
-Robocop kıyafetli jandarma ekipleri eşliğinde şahısların adliyeye sevk edildiği anlar (fotoğraf)
-Operasyonda ele geçirilen malzemeler (fotoğraf)

( SAKARYA )- Şafak operasyonunda yakalanan 8 uyuşturucu taciri tutuklandı- 91 jandarma personelinin katılımıyla düzenlenen operasyonda yakalanan şahıslar tutuklandı SAKARYA

- Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Robocop kıyafetli jandarma ekiplerinin de hazır bulunduğu adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirde uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarına geçit vermiyor. İl Jandarma Komutanlığına bağlı 91 personelin katılımı ile Akyazı ilçesinde 18 Mayıs Salı günü geniş çaplı bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Çocuklar ve gençleri zehirleyen uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu işleyen şüphelilere yönelik, Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takibi yapılan 24 şüpheliye ait 11 adrese eş zamanlı olarak şafak operasyonu gerçekleştirilmişti.Akyazı ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçundan teknik ve fiziki takibi yapılan 24 şüpheli operasyonda yakalandı. Şüphelilerden 9’u gözaltına alınırken, diğer 15 şüpheli, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Daha sonrasında soruşturmayı derinleştiren jandarma ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 2 şüpheli daha adreslerinde arama yapılarak gözaltına alındı. Drone destekli ve hassas burun uyuşturucu madde arama köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda; silah, uyuşturucu ve uyarıcı madde, uyarıcı hap, kenevir ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirilmişti.Olayla ilgili jandarmadaki işlemleri tamamlanan toplam 11 şüpheli geniş güvenlik önlemleri ile Akyazı Adliyesine sevk edildi. Robocop kıyafetli jandarma ekipleri ve polis ekiplerince adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. 8 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli savcılık ifadesi sonrasında serbest kaldı. 1 şüpheli ise mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılamak üzere serbest bırakıldı.
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