Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Rizeli minik Masal'ın güvercin kurtarma operasyonu

Rizeli minik Masal'ın güvercin kurtarma operasyonu

Güvercinin ayağından ipin çözülmeye çalışıldığı an

( RİZE -ÖZEL)- Beslediği güvercinin ayağına dolanan ipi görünce belediyeye koştu RİZE

Kurtarma Operasyonu A Haber Irak 


- Rize’nin Fındıklı ilçesinde beslediği güvercinin zor ayakta durduğunu fark eden minik Masal’ın duyarlılığı herkese örnek oldu. Olay, ilçe merkezindeki bir caminin bahçesinde meydana geldi. Dayısı Tamer Karataş ile güvercinlere yem atan 9 yaşındaki Masal Selimoğlu bir güvercinin ayağının aksadığını fark etti. Bunun üzerine güvercini inceleyen minik Masal, güvercinin ayağına dolanan ipi fark ederek hemen dayısına haber verdi. Uçamayan güvercini yakalayan dayı yeğen hemen Fındıklı Belediyesi’ne koştu. İp belediye çalışanlarının yardımı ile güvercinin ayağından çıkartılarak güvercin esaretten kurtarıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından güvercinin özgürlüğüne kavuşmasına sevinen Masal Selimoğlu kendi elleriyle güvercini tekrar doğaya bıraktı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement