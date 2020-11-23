RİZE - Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor

- Beyaza bürünen Ayder yaylasından görüntüler Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor - İkizdere ilçesinde 4 köy yolunda ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor - Artvin'deki Atabarı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 20 santimetreyi bulduRİZE (AA) - Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Rize 'nin yüksek rakımlı bölgelerinde aralıklarla devam eden yağış nedeniyle Ovit Dağı'nda kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu. Karayolları ekipleri, Ovit Dağı'nı araç trafiğine açık tutma çalışmalarını sürdürüyor. Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda da kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi geçerken yüksek rakımlı bazı yaylalarda 30 santimetreyi aştığı belirtildi. İl Özel İdare Genel Sekreteri İbrahim Türüt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle İkizdere ve Çamlıhemşin ilçelerinde kar kalınlığının arttığını belirterek, İkizdere'ye bağlı Çiçekli, Ballıköy, Eskive ve Çamlık köylerinde ulaşımda aksama yaşandığını ve yol temizleme çalışmalarının başladığını söyledi.
Türüt, vatandaşların artık dönüşlerini tamamlayarak yaylaları boşaltmalarını istedi.
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