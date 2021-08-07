Rize’ye Endonezyalı gelin

-Sokakta gezerlerken görüntü

-Çiftin düğününden görüntü

-Röportaj



( RİZE -ÖZEL)- Ülkesinden 8 bin 677 km uzaktaki Rize’ye gelin geldi RİZE



- Ülkesi Endonezya’dan 8 bin 677 km uzaktaki Rize’ye gelin gelen Noveri Susiana bugünlerde yeni yuvasına ayak uydurmaya çalışıyor. Rize’nin İyidere ilçesi Büyük Çiftlik Köyü'nde yaşayan 26 yaşındaki Eren Temiz, sosyal medya üzerinden tanıştığı Endonezyalı Noveri Susiana ile bir süre konuştuktan sonra evlenme kararı aldı. 3 ay boyunca konuşarak birbirlerini tanıyan çift kız isteme faslını iste pandemi nedeniyle ülkeler arası giriş çıkış yasak olunca internet üzerinden yaptı. Endonezya’dan Rize’ye uzaktan kız istemeyle dünyaevine giren çift ise şimdi birlikteliklerini köyleri Büyükçiftlik Köyü'nde sürdürüyor. İnternet üzerinden tanıştığı eşi ile 3 aylık görüşmenin sonunda evlenebildiğini dile getiren Eren Temiz tanışma ve evlilik sürecini anlatarak “Eşimle ilk önce internet üzerinden tanıştım. 3 ay konuştuk, birbirimizi tanıdık, konuştuk ve anlaştık. Birbirimizin kültürünü öğrendik. Kültürümüzden ziyade ortak noktamız müslüman olmamız. Kültürlerimiz hemen hemen birbirine de yakın zaten. Bizim adetlerimize de uyabileceğinden eşimle mutlu bir yuva kurmak istedim. Amcaoğlumun eşi de Endonezyalı, oda bana çok yardımı oldu. Biz buradan, eşimde Endonezya’dan evraklarını hazırladı. 3 ayın sonunda da amcamın oğlu kendisi Endonezya’dan gelirken eşimi Türkiye’ye getirdi” dedi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle kendilerinin Endonezya’ya gidemediği dile getiren Temiz, kız isteme faslını internet üzerinden görüntülü olarak yaptıklarını dile getirerek “Kız isteme fazlı internet üzerinden oldu. Ailelerimiz konuştu, tanıştı, anlaştı. Koronavirüs salgını nedeniyle biz Endonezya’ya gidemedik. İlerleyen zamanlarda inşallah gitmeyi planlıyoruz. Gerçekten şimdi çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

