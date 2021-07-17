RİZE - Soylu: 'Zarar tespit çalışmaları devam ediyor'
RİZE - Soylu: "Zarar tespit çalışmaları devam ediyor" - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasıRİZE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Rize 'de sel bölgesinde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu incelemenin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.
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