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RİZE - Soylu: 'Zarar tespit çalışmaları devam ediyor'
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
RİZE - Soylu: 'Zarar tespit çalışmaları devam ediyor'

RİZE - Soylu: 'Zarar tespit çalışmaları devam ediyor'

RİZE - Soylu: "Zarar tespit çalışmaları devam ediyor" - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasıRİZE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Rize 'de sel bölgesinde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu incelemenin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Gesi Basın Mensupları Sel 

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