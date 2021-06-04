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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Rize sahilinde gezenlere ‘Dezenfektan' uyarısı

Rize sahilinde gezenlere ‘Dezenfektan' uyarısı

Sahilden görüntü,

İngilizce Kullar 

-vatandaşlardan görüntü
-Pankarttan görüntü
-Röportaj

( RİZE )- Rize’de bir restoran işletmecisi sahilde dezenfektan makineleri kurarak, sahile çıkan herkesi dezenfektan kullanmaları konusunda uyarıyor. RİZE

- Rize’de bir restoran işletmecisi sahilde dezenfektan makineleri kurarak, sahile çıkan herkesi dezenfektan kullanmaları konusunda uyarıyor. Rize sahilinde restoran işletmeciliği yapan Salih Öz, sahilin girişine dezenfektan makineleri kurdu. Üzerine İngilizce ve Türkçe yazılarla "Lütfen dezenfektan makinelerimizde ellerinizi dezenfekte ediniz" ifadelerinin yer aldığı pankartla Koronavirüs salgınına dikkat çekmeyen çalışan Öz, gelip geçen herkesi de uyarmayı da ihmal etmiyor. Sadece dezenfektan makinesi kurmakla kalmayan işletmeci, aynı zamanda sahile çıkan vatandaşların ateşlerini de ölçmelerini istiyor. Salih Öz, yaptığı açıklamada "Sahilde işletmesi olan bir işletme sahibi olarak sorumluluk edindik ve sahil için dezenfektan cihazları kurduk. Uyarı yazımızı da yazdık, okuyan zaten hemen elini sokup dezenfektesini yapıyor. Okumayanları da uyarıyoruz ve ellerini dezenfekte etmesini istiyoruz. Amacımız bir an evvel Rize’yi Koronavirüs salgınından kurtarmak. Bu makinanın Rize’nin bütün okullarında, kamu kuruluşlarında olması gerekiyor. 20 litre dezenfektan ile 10 bin insan dezenfekte olabiliyor” ifadelerini kullandı.
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