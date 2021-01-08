Rize’nin 'Pisa Kuleleri'nin yıkımına başlandı

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( RİZE -DRONE) RİZE



- Rize il merkezinde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımı yapılacak binalar arasında yer alan Taşlıdere mahallesindeki yan yattıkları için ‘Rize'nin Pisa Kuleleri' adı verilen binalar yıkılmaya başlandı. Rize'de Taşlıdere Mahallesi'nde bulunan ve zemininde gerçekleşen kaymadan ötürü yan yatan ve içerisinde 142 daire, 24 dükkan barındıran 12 bina Çevre ve Şehircilik Rize İl Müdürlüğü tarafından kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında kılmaya başlandı. Rize’de kentsel dönüşümün Taşlıdere Mahallesi’nde bulunan yan yatan binalardan başladığını dile getiren Çevre ve Şehircilik Rize İl Müdürü Ali Serkan Savaş “Taşlıdere Mahallesi’nde ki bu alan zeminsel etkenden dolayı 20 - 25 yıldır binalarımızda bir eğilme vardır. Rizeli vatandaşlarımız da bu binalara Pisa Kulesi ismini vermişti. Öncelikli olarak bu binalarımızın riskli yapı testlerini gerçekleştirdik. Vatandaşlarımıza tahliye için sürelerini verdik ve geldiğimiz noktada vatandaşlarımız ile uzlaşı içerisinde dün itibariyle tahliyelerimizi tamamlayarak yıkım aşamasına geçtik. Vatandaşlara kira yardımları en kısa süre içerisinde bağlanacaktır. Vatandaşlarımızın rahatlaması sağlanacaktır. Devamında ise 21. Yüzyıla yakışan bir yöresel mimari ile yeni yapılar vatandaşlarımızın beğenisine sunulacaktır” ifadelerini kullandı..



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