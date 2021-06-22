Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Rize’nin Fındıklı ilçesinde denizde kaybolan Afgan uyruklu genç için arama çalışması başlatıldı

Rize’nin Fındıklı ilçesinde denizde kaybolan Afgan uyruklu genç için arama çalışması başlatıldı

Arama çalışmalarından görüntü

( RİZE ) - RİZE

Sağlık Ekipleri 


- Rize’nin Fındıklı ilçesinde serinlemek için denize girerek gözden kaybolan Afgan uyruklu genç için denizde arama çalışması başlatıldı. Alınan bilgiye göre, Fındıklı ilçesi Merkez mahallesinde serinlemek için denize giren adının Yusuf olduğu öğrenilen 25 yaşındaki Afganistan uyruklu genç, bir anda dalgalar arasında gözden kayboldu. Şahısın bulunması için balıkçı tekneleri ile denizde arama çalışması başlatılırken, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ise hazırda bekletiliyor. (HFD-ÖS-Y)
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement