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20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
RİZE - Kovid-19 kısıtlamaları hayata geçirildi

RİZE - Kovid-19 kısıtlamaları hayata geçirildi

- Kafe ve restoranların kontrol edilmesiRİZE (AA) - Rize 'de, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında alışveriş merkezleri, lokanta, market, kafeterya ve kuaför gibi iş yerlerinde denetim yapılıyor. Rize Emniyet Müdürlüğü ve Rize Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, kapalı olması gerektiği belirtilen alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin yanı sıra sadece paket servis verebilecek restoran, lokanta, pastane, kafe ve kafeterya gibi yeme ­içme yerleri kontrol edildi.Deniz Caddesinde ve Cumhuriyet Caddesinde denetim gerçekleştiren ekipler, iş yeri sahipleri ve çalışanlara kısıtlamalar konusunda bilgi verdi. Bazı işletmelerin yasaklar başlamadan kapattığı görüldü.
Ekipler, cadde ve sokaklarda bulunan vatandaşları ise salgın tedbirleri konusunda uyardı.

Koronavirüs Alışveriş Market Yasaklar Alışveriş Merkezi 

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