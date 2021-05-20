Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
RİZE - İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in Rize programında partililerle bazı vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı

RİZE - İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in Rize programında partililerle bazı vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in esnaf ziyareti sırasında bir kişinin Akşener'e soru yöneltmesi - Meral Akşener'in markete girmesi ve çalışanla konuşması - Partililer ve bazı vatandaşlar arasındaki gerginlikİYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in Rize programında partililerle bazı vatandaşlar arasında gerginlik yaşandıRİZE (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Rize 'nin İkizdere ilçesindeki ziyaretinde, partililerle bazı vatandaşlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.Akşener, çeşitli temaslarda bulunmak üzere beraberindeki partililerle İkizdere ilçe merkezine geldi. Karşılama sırasında bir kadın, "terör örgütü ile iş birliği yaptıkları" iddiasında bulunarak, Akşener'e tepki gösterdi.Bunun üzerine bir partili, "Kim PKK ile iş birliği yaptı?" deyince kadın, "PKK ile iş birliği yapmıyor mu, CHP ile iş birliği yapmıyor mu?" dedi.
Meral Akşener, "Açıklama yapar mısınız?" diyen kadına, "Yapmıyorum kardeşim. Ezan okunuyor, nasıl bir iftiradır. Sizi Allah'a havale ediyorum. Ayıp." şeklinde cevap verdi.Kadının "Boy boy çıkıyor resimleriniz, iftira ediyorsunuz." sözleri üzerine Akşener, "Megri megriyi ben mi söyledim? Osman Öcalan'ın mektubunu ben mi okutturdum? Hadi oradan." ifadesini kullandı.Ziyareti sırasında yanına gelerek konuşmak isteyen bazı vatandaşlar ile Akşener'in yanında bulunanlar arasında sözlü tartışma yaşandı. Daha sonra esnaf ziyareti sırasında bir kişi, Akşener'e, "Cumhurbaşkanımızı, Netanyahu'ya benzetmeniz size yakıştı mı?" diye seslendi. Akşener, "Sen yakıştırdın mı?" diye sorduğu bu kişinin "Ben yakıştırmadım." yanıtı üzerine, "Tamam." dedi.
Bunun üzerine partililer ve bazı vatandaşlar arasındaki gerginlik büyüdü. Tartışan kişiler, güvenlik güçlerinin uyarısıyla dağıldı.Meral Akşener ve beraberindekiler, daha sonra taş ocağı açılması planlanan bölgeye ulaşımı sağlayan yolda kadınlarla görüştü.

Market Güvenlik Güçleri Uttu Taş Ocağı Terör Örgütü 

İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement