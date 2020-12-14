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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
RİZE - Gölyayla köyünde çıkan yangına müdahale ediliyor (5)

RİZE - Gölyayla köyünde çıkan yangına müdahale ediliyor (5)

- Çıkan yangından görüntü - Yangını söndürme çalışmaları - Yangının diğer evlere sıçraması Rize 'de Gölyayla köyünde çıkan yangına müdahale ediliyor - Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangında 5 ev zarar gördüRİZE (AA) - Rize 'nin İkizdere ilçesine bağlı Gölyayla köyünde çıkan yangına müdahale ediliyor.İkizdere Kaymakamı Cafer Kaymakçı, AA muhabirine, yangının köyde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sobadaki ateşten çıktığını tahmin ettiklerini söyledi.

Kaymakçı, şu ana kadar 5 evin yandığını belirterek, "Yangına müdahale ediyoruz ancak rüzgarın etkisiyle büyüyerek devam ediyor. Çevredeki evlere sıçramasından endişe ediyoruz, ekiplerimiz yangını söndürmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyor." dedi.
Alevlere Rize , Kalkandere ve İkizdere itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.

Hafta Sonu Muhabir Yangına Müdahale 

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