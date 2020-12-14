RİZE - Gölyayla köyünde çıkan yangına müdahale ediliyor (3)
- İkizdere Gölyayla Köyü'nde çıkan yangın - İtfaiyenin İkizdere Gölyayla Köyü'ne gidişi - Evin çatısında çıkan yangını söndürme çalışmaları Rize 'de Gölyayla köyünde çıkan yangına müdahale ediliyor - Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangında 5 ev zarar gördüRİZE (AA) - Rize 'nin İkizdere ilçesine bağlı Gölyayla köyünde çıkan yangına müdahale ediliyor.İkizdere Kaymakamı Cafer Kaymakçı, AA muhabirine, yangının köyde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sobadaki ateşten çıktığını tahmin ettiklerini söyledi.
Kaymakçı, şu ana kadar 5 evin yandığını belirterek, "Yangına müdahale ediyoruz ancak rüzgarın etkisiyle büyüyerek devam ediyor. Çevredeki evlere sıçramasından endişe ediyoruz, ekiplerimiz yangını söndürmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyor." dedi. Alevlere Rize , Kalkandere ve İkizdere itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.
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