RİZE - Gölyayla köyünde çıkan yangın söndürüldü

- Gölyayla köyünde yangında hasar gören evler - Yanan evlerden birindeki soba ve malzemeler - Yanan evlerin yıkılan duvarları - Evlerin çevresinde tütmeye devam eden dumanlar Rize 'de Gölyayla köyünde çıkan yangın söndürüldüRİZE (AA) - Rize 'nin İkizdere ilçesine bağlı Gölyayla köyünde çıkan ve 9 evin kullanılamaz hale geldiği, 1 evin ise zarar gördüğü yangın söndürüldü.Gölyayla köyünde dün Mehmet Keçoğlu'na ait evde yanan sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangına müdahale eden Rize , çevre il ve ilçe itfaiyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını gece boyunca sürdürdü.Dün akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangın, sabaha karşı tamamen söndürüldü.Yangında, 9 ev kullanılamaz hale geldi, 1 evde ise büyük hasar oluştu.AFAD İl Müdürlüğü, yangın sonrası hasar tespit çalışmalarına başladı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise bölgede tedbirlerini alarak incelemelerini sürdürüyor.
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