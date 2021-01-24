Rize'deki yangında ev kullanılamaz hale geldi



- Rize’nin İyidere ilçesinde çıkan yangın sonucu bir ev kullanılamayacak hale geldi. Olay ilçeye bağlı Kalecik Köyü’nde meydana geldi. Bayram Karafazlıoğlu’na ait 2 katlı evin son katında akşam saatlerinde sobadan kaynaklı yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde tüm evi sardı. Yangına ilk müdahaleyi köy sakinleri yaparken İyidere Belediyesi tarafından bölgeye itfaiye sevk edildi. İtfaiyenin de müdahalesinin ardından yangın söndürülse de ev kullanılamaz hale geldi.



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