Rize'de şiddetli yağış nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı



- Rize’de dün başlayan şiddetli yağış heyelana neden oldu. Rize’de dün akşam saatlerinde başlayan yağmur Çamlıhemşin İlçesi’nde heyelana neden oldu. Komilo köyü yolu toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapandı. İlçe özel idaresi ekipleri tarafından yolun açılması için temizleme çalışmaları başlatıldı.



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