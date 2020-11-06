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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Rize'de şiddetli yağış nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı

Rize'de şiddetli yağış nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı

Yoldan detaylar

( RİZE ) RİZE

Şiddetli Yağış Toprak Kayması 


- Rize’de dün başlayan şiddetli yağış heyelana neden oldu. Rize’de dün akşam saatlerinde başlayan yağmur Çamlıhemşin İlçesi’nde heyelana neden oldu. Komilo köyü yolu toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapandı. İlçe özel idaresi ekipleri tarafından yolun açılması için temizleme çalışmaları başlatıldı.
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