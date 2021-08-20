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Rize’de şiddetli yağış etkili oldu: İş yerlerini su bastı
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20 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Rize’de şiddetli yağış etkili oldu: İş yerlerini su bastı

Rize’de şiddetli yağış etkili oldu: İş yerlerini su bastı

Su basan işletmeden görüntü

Su Şiddetli Yağış 

-İşletme çalışanlarının suyu boşaltma çalışması
-İşletme sahibi röportaj
-Sokaklardan detaylar

( RİZE -ÖZEL) RİZE

- Rize’de şiddetli yağış nedeniyle işletmeleri su bastı. Rize’de bugün öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu. Merkeze bağlı Piriçilebi Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir kuaförün, çatı giderleri de çalışmayınca şiddetli yağış nedeniyle içerisini su bastı. Kuaför çalışanları içeride bulunan malzemeleri dükkanın dışına çıkartırken dükkan içerisinde ki suyu çekpaslarla ve fırçalarla dışarıya atmaya çalıştı. Daha önce de binada çalışma yapan müteahhit ile görüşüp uyarmalarına rağmen çatı giderini yaptıramadıklarını ve şiddetli yağışla birlikte dükkanlarını su bastığını dile getiren Tuncay Çap “Zamanında müteahhit üst kısmı yapmış, giderlerini güzel yapmayınca bu kez komple suyu dükkana verdi. Daha önce de bu konuda görüştük, geldi bir şeyler yaptı gitti. İçeride müşteri vardı, su basınca komple herkes çıktı. Üstte tavan çöktü” şeklinde konuştu.

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