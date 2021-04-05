Rize'de otomobilin gizli bölmesinden ruhsatsız tabanca çıktı

-Sergilenmesi



( RİZE ) RİZE



- Rize'de bir aracın vites kutusuna açılan gizli bölmede 8 adet ruhsatsız tabanca ve 29 adet 9 mm mermi ele geçirildi. Rize İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Takip sonucu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde durdurulan araçta durdurulan araçta vites kutusuna kurulmuş düzenek fark edildi. Gizli bölmede yapılan aramada 8 adet 9 mm el yapımı tabanca, bunlara ait 8 adet şarjör ve 29 adet fişek ele geçirildi. 4 şahsın yakalanarak gözaltına alındığı olayda H.B., V.T. ve C.K. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (HFD-ÖS-Y)



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