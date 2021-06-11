Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Rize’de okullar arası ‘Atma Türkü Yarışması’ düzenlendi

Rize’de okullar arası ‘Atma Türkü Yarışması’ düzenlendi

Ödül töreninden görüntüler

Ödül Töreni Tekerleme Atma Türkü Konferans Öğrenciler 

-Atma türkü atan öğrenciler
-Mani okuyan öğrenciler
-Osman Efendioğlu’nun öğrenciye attığı türküler
-Osman Efendioğlu’nun plaket sonrası atma türküsü

( RİZE -ÖZEL) RİZE

- Rize Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Değerlerimizi yaşatıyoruz’ projesi kapmasında Atma Türkü, tekerleme ve mani yarışması düzenlendi.
Düzenlenen yarışmada Rize’deki tüm liselerden öğrencilerin eserleri yarıştı. Yarışmanın ödül töreninde ise 2015 yılında Yaşayan İnsan Hazineleri Listesi’ne eklenen Atma Türkü Ustası Osman Efendioğlu öğrencilerle karşılıklı türkü atıştı. Teknolojinin getirdiği yenilikler birçok kültürel zenginliklerin unutulmasına sebep olurken Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘Değerlerimizi yaşatıyoruz’ isimli bir proje başlatıldı. Projede Rize’nin unutulmaya yüz tutmuş önemli kültürel değerlerinden biri olan Atma Türkü, tekerleme ve mani için ise bir yarışma düzenlendi.
Düzenlenen yarımadaysa Rize'deki liselerden birçok öğrenci kendilerine ait 'Atma Türküler' ile katıldı.
Yarışmanın ardından ise Hasan Kemal Yardımcı Anadolu Denizcilik ve Meslek Lisesi konferans salonunda ödül töreni düzenlendi.
Düzenlenen törene 2015 yılında Yaşayan İnsan Hazineleri Listesi’ne eklenen Atma Türkü Ustası Osman Efendioğlu da davet edildi. Salona gelen Efendioğlu öğrenciler ile birlikte sahneye çıkarak karşılıklı Atma Türkü atıştı. O anlar ise renkli görüntülere sahne oldu. Ödül töreninde konuşma yapan Rize İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen, türküler ile değerlerin geleceğe taşındığının altını çizerek “Kültür bir birikimdir kültürel birikim bizim çok fazla belki yazılı roman anlamında veya kültürümüzü aktaracak anlamında çok fazla yazılı eserimiz olmayabilir ama biz türkülerimizle değerlerimizi geleceğe aktarıyoruz. Biz yaşayan insanlarımızla kültür birikimimizi gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyoruz ve bunu da yapıyoruz” dedi.
Programın sonunda plaket alan Osman Efendioğlu, katılımcılara ve Milli Eğitim Müdürü Engin Emen’e Atma Türkü ile teşekkür etti.
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Kırmızı Halıda Şıklık YarışıKırmızı Halıda Şıklık Yarışı
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement