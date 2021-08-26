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Rize’de meydana gelen heyelan sonrası mezarlık 30 metre kaydı
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26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Rize’de meydana gelen heyelan sonrası mezarlık 30 metre kaydı

Rize’de meydana gelen heyelan sonrası mezarlık 30 metre kaydı

mezarlık detay

Cenaze Şiddetli Yağış Trol 

-röportaj
-detaylar

( RİZE -ÖZEL) RİZE

- Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde Ahmet Saruhan’a ait mezarlık şiddetli yağışlar sonrası oluşan heyelanda yerinden 30 metre kaydı. Büyükköy Beldesi Demirciler mahallesinde vefat eden Ahmet Saruhan’a ait mezarlık 14 Temmuz tarihinde Rize’de etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen heyelan neticesinde yerinden kaydı. Yaşanan afet sonrası mezarlığın kaydığını ve afetin korkusunu yaşadıklarını aktaran Yakup Saruhan, mezarlığın üst kısmının kaydığını, cesedin yerinde olduğunu belirtti.
Saruhan yaptığı açıklamada, “Yağmur yağdığı zamanlar mezarlıkların olduğu bölgeyi her seferinde kontrol ediyorduk. Geçtiğimiz ay meydana gelen afette mezarlığımız heyelan sonrası yerinden kaydı. Mezarlığın üstü koptu, cenaze yerinde duruyor. Afetin sonucunda elektriklerimiz kesti, afetin zararlarıyla karşılaştık. Yollarımızda tehlikeli. Bir daha afet olursa yolumuz yok olacak endişesindeyiz. Büyük korku yaşadık” ifadelerini kullandı. AFAD ekiplerince bölgenin kontrol edildiğini aktaran Saruhan, mezarlık için duvar yapılacağını söyledi.


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