Rize'de kısıtlamaya uymayan çocuklar polisi duyunca duvarlardan atlayarak kaçtı

-Polis sireni ve çocukların kaçışması

-Polisin anonsu

-Duvardan atlayan çocuklar



( RİZE ) RİZE



- Rize’nin Pazar ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal ederek okulun bahçesinde oynayan çocuklar, polisin sirenini duyunca ne yapacağını şaşırdı. Olay ilçede bulunan Ahmet Mesut Yılmaz İlk Öğretim Okulu’nun bahçesinde meydana geldi. Hafta sonu sokağa çıkma yasağını ihlal eden çocuklar okulun bahçesinde oyun oynadıkları sırada polis aracı okula doğru yanaşarak megafonla ‘Çocuklar hemen evlerinize dağılın’ diye uyarıda bulundu. Bu esnada polisin sirenini ve anonsunu duyan çocuklar okulun bahçesinin duvarından atlayarak sağa sola kaçışmaya başladı.

O anlar ise ilginç görüntülere sahne oldu.



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