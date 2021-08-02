Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Rize’de ilkel teleferikten düşen kadın hayatını kaybetti
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Rize’de ilkel teleferikten düşen kadın hayatını kaybetti

Rize’de ilkel teleferikten düşen kadın hayatını kaybetti

Fotoğraf

İlk Müdahale İlkel Teleferik Teleferik Sağlık Ekipleri Tarım Arazisi 

-Arşiv

( RİZE ) - RİZE

- Rize’de çay tarım arazisine giderken ilkel teleferiği kullanan kadın hayatını kaybetti. Olay, merkeze bağlı Elmalı köyünde saat 07.30 sularında meydana geldi. 59 yaşındaki Fatmahatun Avcı, kendisine ait çaylık arazide bulunan teleferiğe binerek aşağıya doğru inmek istedi. Kadının aşağıya indiği sırada ilkel teleferiğe ait sırma telinin kopması sonucu hızla teleferiğin bittiği noktada ki ağaca çarpması sonucu Avcı yere düşerek yaralandı. Yakınlarının sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kafasından darbe alan Fatmahatun Avcı burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Avcı kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Rize Adli Tıp Merkezi’ne sevk edildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. (HFD-EK-ÖK-D)
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı