Rize'de günlük 50 ton çöp ekonomiye kazandırılıyor

-Çöpleri boşaltması

-Katı atık merkezinin ayrıştırması

-Atıkları sınıflandırması

-Katı atık merkezinden detaylar

-Röportaj



( RİZE -ÖZEL) RİZE



- Rize'de yaklaşık 1,5 yıl önce hayata geçirilen Katı Atık Merkezi sayesinde günlük 50 ton çöp geri dönüşümle ekonomiye kazandırılıyor. Rize Belediyesi tarafından günlük 190 ton çöp toplanarak Katı Atık Merkezi'ne getiriliyor. Burada iş makineleri ile paletlere yüklenen çöpler ayrıştırılarak metal, cam, plastik, naylon, kağıt, karton ve maden olarak sınıflandırılıyor. Türlerine göre sınıflandırılan katı atıklar ise geri dönüşüme gönderilerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Ayrıştırılamayan çöpler ise yeniden tırlara yüklenerek Trabzon’un Sürmene İlçesi’nde bulunan çöp toplama merkezine gönderiliyor. Rize Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Genç, 50 ton çöpün katı atık merkezinde işlenmesiyle günlük 168 bin lira gibi bir maliyetten kurtulduklarını dile getirerek “Biz bu atık getirme merkezini kurunca evlerimizden geri dönüşüm ile alakalı ne varsa bunları almış olabiliyoruz. Metali, camı, plastiği, kağıdı, kartonu geri dönüşüme alıp, burada ayrıştırmasını yapabiliyoruz. Şehrimizde günde 190 ton çöpün 50 tonunu ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırabiliyoruz. Bu ayrıştırdığımız 50 ton çöple beraber, hem ekonomiye hem geri dönüşüme hem de belediyemize katkı sağlıyoruz. Çünkü ayrıştırdığımız geri dönüşüm malzemesinin çeşitlerine göre sıralandırması var. Bunun hem ekonomiye hem de belediyeye kazancı var. Biz Rize ve Trabzon belediyeler birliği olarak kurmuş olduğumuz birliğe çöp için kilo başına para ödüyoruz. 50 ton günlük işlediğimiz için her gün 168 bin lira kendi belediyemizin ekonomisine katkımız var. Ayrıca ayrıştırdığımız ürünlerin de ekonomiye bir katkısı var. Bunla beraber doğayı da korumuş oluyoruz” ifadelerini kullandı.



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