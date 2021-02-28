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28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Rize'de drone denetimi başladı

Rize'de drone denetimi başladı

İlçe merkezinde drone detay görüntüleri, emniyet önünde drone uçurma, telsiz konuşmaları, denetimden detaylar ve cezai işlem görüntüleri

( RİZE ) RİZE

Koronavirüs Para Cezası Bild Yasaklar Sokağa Çıkma Yasağı 


- Rize'nin Ardeşen ilçesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında, cadde ve sokaklarda drone ile maske, sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasağını ihlal denetimi yapıldı. Ekipler tarafından denetimlerde yasaklara uymayan vatandaşlara idari para cezası uyguladı. Rize'nin Ardeşen Kaymakamlığı ve Ardeşen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafında başlatılan, yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kent merkezindeki cadde ve sokaklarda drone ile denetlendi. Ekipler denetimlerde sokağa çıkma yasağına uymayan14 kişiye topla da 44 bin 100 TL idari para cezası uyguladı. İlçe de Drone ile maske, mesafe ve sokağa çıkma yasağı denetimlerinin süreceği bildirildi.

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