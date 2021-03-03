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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Rize’de dönen evi ile tanına mucit hayatını kaybetti

Rize’de dönen evi ile tanına mucit hayatını kaybetti

Arşiv görüntüler

( RİZE ) RİZE

Uzunlu Çelik Halat Tedavi Süreci Akalan Mucit 


- Rize’de ilginç yapıları ve buluşları ile dikkat çeken 93 yaşındaki Bilal Atasoy hayatını kaybetti. Rize’nin Güneysu İlçesi Güneli Köyü’nde yaşayan Bilal Atasoy ilk kez yaptığı rüzgarda dönen ev ile isminden söz ettirmişti. Atasoy daha sonra bir kayayı oyarak içinde ev yaptı, yetmedi çelik halatlar yardımı ile yamaca tutturulmuş 12 metre uzunluğunda yerden 20 metre yükseklikte bir ev yaptı. Rüzgar panelleri yerleştirdiği çardağı döner hale getirdi. Yaşadığı evin her yerinde birbirinden ilginç buluşlar yer alan Atasoy bu ilginç yaşantısı ve buluşları ile bir süre önce yabancı üniversitelerde araştırma konusu olmuştu. Mucit Rizeli şimdi renkli kişiliği ile reklam filmlerine konu olmuştu. Koronavirüse yakalanarak tedavi sürecini atlattıktan sonra evinde istirahate çekile mucit Atasoy yaşlılığa bağlı sebeplerden ötürü yaşadığı evde hayatını kaybetti. (HFD-
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