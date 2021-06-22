Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Rize'de denizde kaybolan Afgan vatandaş denizden ölü çıkartıldı

Rize'de denizde kaybolan Afgan vatandaş denizden ölü çıkartıldı

arşiv

( RİZE ) RİZE


- Rize'nin Fındıklı ilçesinde serinlemek için denize girerek bir anda gözden kaybolan Afganistan uyruklu şahısın cansız bedenine ulaşıldı. Olay İlçe merkezinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Aşırı sıcaklar nedeniyle serinlemek için denize giren 25 yaşındaki Yusuf Rahibi isimli Afganistan uyruklu vatandaş bir anda gözden kayboldu. Olay yerinde bulunan diğer vatandaşlar Rahibi'nin kaybolduğunu farkeymesi üzerine kolluk kuvvetlerine haber verdi. Olay yerine gelen Hopa Sahil Güvenlik ve Rize Deniz Şube ekipleri geniş çapta arama başlattı. Denizde kaybolan Rahibi ilçeye bağlı Aksu Mahallesi Arılı deresinin deniz ile kesitiştiği yerin 50 metre ilerisinde Rize Deniz Liman Şube ekipleri tarafından cansız olarak bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (HFD-
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement