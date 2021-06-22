Rize'de denizde kaybolan Afgan vatandaş denizden ölü çıkartıldı



- Rize'nin Fındıklı ilçesinde serinlemek için denize girerek bir anda gözden kaybolan Afganistan uyruklu şahısın cansız bedenine ulaşıldı. Olay İlçe merkezinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Aşırı sıcaklar nedeniyle serinlemek için denize giren 25 yaşındaki Yusuf Rahibi isimli Afganistan uyruklu vatandaş bir anda gözden kayboldu. Olay yerinde bulunan diğer vatandaşlar Rahibi'nin kaybolduğunu farkeymesi üzerine kolluk kuvvetlerine haber verdi. Olay yerine gelen Hopa Sahil Güvenlik ve Rize Deniz Şube ekipleri geniş çapta arama başlattı. Denizde kaybolan Rahibi ilçeye bağlı Aksu Mahallesi Arılı deresinin deniz ile kesitiştiği yerin 50 metre ilerisinde Rize Deniz Liman Şube ekipleri tarafından cansız olarak bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (HFD-

