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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Rize'de deniz dolgusuna yapılmış olan riskli binaların yıkıma başlandı

Rize'de deniz dolgusuna yapılmış olan riskli binaların yıkıma başlandı

Yıkımlardan detaylar

İnşaat Alanı Ethan Forma Trol 

-İş Makinesi çalışırken görüntü
-Binalardan detaylar
-Yıkımlara havadan görüntü

( RİZE -DRONE) RİZE

- Rize şehir merkezinde deniz dolgusunda inşa edilmiş riskli binaların yıkımına başlandı. Şehir merkezinde bulunan ve deniz dolgusunda yapılan binalar, deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle risk oluşturmaya başlandı. Risk raporları alınan binalar vatandaşlarla iş birliği içerisinde boşaltılarak bugün itibariyle kontrollü bir şekilde yıkılmaya başlandı. İçerisinde 117 hane, 1 yurt, 1 cami ve 50 dükkan bulunan yapıların yıkımının 40 günde tamamlanması planlanıyor. Konu hakkında açıklama yapan Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Serkan Savaş “3. lokasyonumuzda kentsel dönüşüm kapsamında yıkımımıza başlıyoruz. İçerisinde bulunduğumuz alan deniz dolgusuna yapılmış binalar içerisinde bulunan bir alan. Yaptığımız incelemelerde özellikle zemin ve bodrumunda taşıyıcı yapı malzemelerinin deformasyonu söz konusuydu. Riskli yapı tespitlerini yaptık onayladık. Tahliyeler için vatandaşlarımıza sürelerini verdik. Tamamen vatandaşlarımızla anlayış içerisinde eski müftülük sitemizin ve deniz sitemizin bugün yıkımını gerçekleştirmeye başlıyoruz” ifadelerini kullandı. Yıkılan binaların yerine yapılacak yeni yapılar hakkında da bilgi veren Savaş “İçinde bulunduğumuz alanda 117 tane konut 50 dükkan, 1 yurt, 1 tane de ibadethane bloku vardı. 2 bin 500 metrekarelik bir arsa yaklaşık 27 bin metrekare bir inşaat alanı bulunmaktaydı. Burada yapılacak binalar Rizemizin 100 yılının imarsal vizyonunu oluşturacak düzeyde olacaktır” dedi.
(HFD-
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