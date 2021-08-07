Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Rize’de çay yüklü kamyonet dereye yuvarlandı: 5 yaralı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Rize’de çay yüklü kamyonet dereye yuvarlandı: 5 yaralı

Rize’de çay yüklü kamyonet dereye yuvarlandı: 5 yaralı

Kurtarma görüntüsü

( RİZE ) RİZE

İlk Müdahale Hastane Sağlık Ekipleri Trol 


- Rize’nin Güneysu ilçesinde çay yüklü bir kamyonet dereye yuvarlandı. Kazada 5 kişi yaralandı. Kaza ilçeye bağlı Yeşilyurt köyünde meydana geldi. Sebebi henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kontrolden çıkan 53 RT 615 plakalı çay yüklü kamyonet dereye yuvarlandı. Çevredekilerin 112’ye haber vermesi üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri ve AFAD yönlendirdi. Kaza yerine gelen AFAD ekipleri tarafından ters dönen aracın içerisinde sıkışan Ayşe Şimşek, Cemile Erbaş, İlknur Baş, Songül Arslan ve Turan Arslan’ı sıkıştıkları yerden çıkartmak için çalışma başlatıldı. Sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar 112 acil sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından ildeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı