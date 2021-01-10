Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Rize'de bahçe temizliği yapmak isteyen vatandaş örtü yangınına neden oldu

Rize'de bahçe temizliği yapmak isteyen vatandaş örtü yangınına neden oldu

Yangına müdahale görüntüleri

Tarım Tarım Arazisi Trol 

-Ekiplerden detaylar
-Röportaj

( RİZE ) RİZE

- Rize’nin Fındıklı ilçesinde çıkan bugün öğle saatlerinde başlayan örtü yangını kontrol altına alındı. İlçeye bağlı Sümer Köyü Güngören Mevkii’nde tarım arazisini temizleyen bir vatandaşın anız yakması örtü yangınına neden oldu. Kısa sürede yayılan örtü yangınına Kaçkar Bölge İtfaiye ekipleri, AKUT ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale edildi. Aksu mahallesi Perpu Mevkii, Liman mahallesi Mayisine Mevkii tepelerine kadar yayılan yangın bölgeye araçla ulaşım mümkün olmadığı için insan gücü ile söndürülmeye çalışıldı. Yangın gece saatlerinde yağmurun da başlamasıyla kontrol altına alındı. AKUT Rize Temsilcisi Güçlü Uzunalioğlu yangının kontrol altında olduğunu dile getirerek “Yangın saat 12.00 civarında başladı.
İlk çok küçüktü sonra rüzgarın etkisi ile büyüdü. Havada aşırı sıcaktı. Örtü yangını olduğu için otlar da çok kuruydu, rüzgarın da etkisi ile yayıldı. Bölge çok dağlık arazi. Sık orman dikenlik, araçların girme şansı yok. Sadece insan gücü ile tırmıklar ile söndürme şansımız vardı. O nedenle bu saate kadar devam etti. Şuanda kontrol altında” ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı