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Rize’de alkollü sürücü park halindeki 4 araca çarptı
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Rize’de alkollü sürücü park halindeki 4 araca çarptı

Rize’de alkollü sürücü park halindeki 4 araca çarptı

-Kaza yerinden görüntü

( RİZE ) RİZE

İlk Müdahale Alkollü Sürücü Hastane Sağlık Ekipleri Direksiyon 


-, kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, merkeze bağlı Gülbahar Mahallesi Güney Çevre Yolu üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Yapılan test sonucu 3.83 promil alkollü olduğu öğrenilen İ.D., 34 BFM 453 plakalı araçla direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 53 M 0105, 53 AN 377, 53 AF 318, 53 AAZ 218 araçlara çarptıktan sonra bariyerlere çarparak durabildi. Kazada alkollü sürücü İ.D., Semih Aksoy, Şinasi Topark ve Dursun Beşikçi yaralandı. Kazanın olduğu mahalle sakinleri sesleri duyunca hemen kaza yapan aracın yanına inerek yaralılara yardım etti. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (HFD-
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