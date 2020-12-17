Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Rize’de ahırdan kaçan inek sahibine zor anlar yaşattı

Rize’de ahırdan kaçan inek sahibine zor anlar yaşattı

İneğin kaçış anı

İlk Müdahale Akalan Kaçış 

-Sahibinin yakalama mücadelesi

( RİZE ) RİZE

- Rize’de ahırdan kaçan bir inek, yaklaşık 3 kilometre karayolunda ilerleyerek kendisini yakalamak isteyen sahibine zor anlar yaşattı. Rize’nin Çayeli ilçesinde ahırından kaçan bir inek Çayeli-Büyükköy karayolunda yaklaşık 3 kilometre boyunca kaçtı. İneğinin kaçtığını fark eden sahibi ise kamyonet aracıyla ineğe müdahale etmeye çalıştı. Aracı ile ineğin önünü kesmeye çalışan vatandaş, ineğini yakalamak istese de ilk müdahalesinde başarılı olamadı. Yaklaşık 3 kilometre süren kovalamaca sonucunda inek sıkıştırılarak yakalandı. Yaşanan 0 anlar bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement