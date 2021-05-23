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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Rize’de aç kalan ayı evin altını üstüne getirdi

Rize’de aç kalan ayı evin altını üstüne getirdi

Evden detay görüntüler

-Dışarıya attığı eşyalar
-Evin içerisinden detaylar
-İçeriye girmek için kopardığı pencere

( RİZE ) RİZE

- Rize’de aç kalan ayılar yerleşimin olduğu alanlara inerek bir eve zarar verdi. Olay Çamlıhemşin ilçesine bağlı Verçenik Yaylası'nda meydana geldi. Kış uykusundan uyanan ayılar, yüksek kesimlerde yiyecek bir şeyler bulamayınca köylülerin yaşam alanlarına kadar indi. Miktad Yılmaz’a ait evin camını parçalayarak içeriye giren ayı, evin altını üstüne getirdi. Evde yiyecek bir şey bulamayan ayı eşyaları evin içerisinden dışına taşıdı.
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