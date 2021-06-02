RİZE - Çöken yoldaki beton mikseri otomobilin üzerine devrildi
- Yolun çökmesi ile otomobilin üzerine devrilen beton mikseri - Otomobilden görüntü Rize 'de çöken yoldaki beton mikseri otomobilin üzerine devrildi - Yaralananın olmadığı kazada araçlarda hasar meydana geldiRİZE (AA) - Rize 'nin Pazar ilçesinde çöken yoldaki beton mikseri park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi.Kirazlık Mahallesi'nde yoğun yağışların etkili olduğu kara yolunda çökme meydana geldi.Bu sırada bölgede hareket halindeki 53 DG 046 plakalı beton mikseri, yol kenarında park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi.Kazada yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi.
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