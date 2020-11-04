Rıza Bey apartmanının çökme anı kamerada!



İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremde ençok can kaybı yaşanan binanın çökme görüntüleri ortaya çıktı.



Rıza Bey apartmanı şiddetli deprem ardından kısa sürede yerle bir oluyor. Binadan bazı sakinlerin dışarı kaçtıkları görülüyor.



32 mesken sayısı 5 işyeri olan Rıza Bey apartmanın çevresinde bulunan binalar yıkılmazken, binada yapılan ilk belirlemelerde yıkımın, binada kullanılan malzemeden kaynakladığı yönünde tespitler bulunuyor.



Sabah'tan Mustafa Said Özkan'ın haberine göre; İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan ve çöken apartmanda yapılan kurtarma çalışmalarında 91 saat sonunda 3 yaşındaki Ayda Gezgin mucizevi şekilde sağ kurtarılmıştı. Minik Ayda İzmir Bölgesi eski futbol hakemlerinden Uğur Gezgin'in eşi Fidan Gezgin'in evladıydı. Anne Fidan Gezgin ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.





loading...