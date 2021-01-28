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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Riva önlerinde sürüklenen gemi ile ilgili valilikten açıklama

Riva önlerinde sürüklenen gemi ile ilgili valilikten açıklama

Valiliğin drone görüntüsü

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

Kuru Yük Gemisi 


- Riva önlerinde sürüklenen gemi ile ilgili valilik açıklama yaptı. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu şekilde; "Makine arızası nedeniyle dün saat 16.55’te Yön Burnu açıklarında sürüklenmeye başlayan Panama bayraklı PETRA STAR isimli kuru yük gemisi, Riva önlerinde kıyıya yakın şekilde demirlemişti. Söz konusu gemi, hava şartlarının uygun olması neticesinde bugün saat 10.00’da çeki halatıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Nene Hatun Acil Müdahale gemisi yedeğinde, Sahil Güvenlik Botları ve Kıyı Emniyeti Botları refakatinde bulunduğu yerden kurtarılmıştır. Emniyetli sahaya çıkarılan geminin Ahırkapı’ya yedeklenme çalışmaları, Kıyı Emniyeti-8 tarafından devam ettirilmektedir"
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