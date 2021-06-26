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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Riva Elmasburnu Tabiat Parkı hizmete açıldı

Riva Elmasburnu Tabiat Parkı hizmete açıldı

Plajdan detay görüntü

Doğalgaz Local Ziyaretçiler Tatİl Çocuk Parkı 

-Doğalgazlı mangal üniteleri
-Görüntü montajtünelde

( İSTANBUL )- Elmasburnu Tabiat Parkı, mangal üniteleri ve genişletilmiş otoparkıyla açıldıMetin Başar - Furkan Çon İSTANBUL

- İstanbulluların yaz aylarında serinlemek için akın ettiği Riva’da, haftanın dört günü kadınlara özel, localı plajı, elektrikli yolcu taşıma araçları, koy manzaralı restoranı, piknik üniteleri, doğalgazlı mangal üniteleri ve genişletilmiş otoparkıyla Elmasburnu Tabiat Parkı açıldı.İstanbul’da tatil yöresi standartlarındaki kadınlar plajına sahip Riva Elmasburnu Tabiat Parkı modern tesisleriyle yaz boyunca kadınlara ve ailelere şehrin yakınında nezih bir tatil imkânı sunuyor. Beykoz Belediyesinin ilçedeki turizm yatırımları kapsamında Elmasburnu Tabiat Parkı’nda kurduğu, 9 bin m2’lik yürüyüş alanı, 165 adet piknik ünitesi, doğalgazlı mangal üniteleri, mavi ve yeşil koylara bakan restoranı, büfesi, 2 adet çocuk parkı, genişletilmiş otoparkı ve 29 adet locanın yer aldığı kadınlara özel plajıyla sezonu açtı.Haftanın 4 günü kadınlara özel hizmetSağlık Bakanlığının halka açık plajlar arasında onay verdiği plaj, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri yalnızca kadınlara hizmet verecek, ziyaretçiler cumartesi, pazar ve pazartesi günleri ise alandan ortak olarak yararlanabilecek. Kadınlara özel günlerde tesislerde çalışan personel de kadınlardan oluşacak.Doğalgazlı mangal üniteleri yapıldıAyrıca yenilenen plajda, genişletilmiş otopark hizmeti ve doğalgazlı mangal üniteleri de vatandaşı memnun etti. Vatandaşlar sıcak havada denizin tadını çıkarırken bir taraftan da doğalgazlı mangal ünitelerinde mangal yapmanın keyfini yaşayacak. Öte yandan, ziyaretçilere daha iyi hizmet verebilmek için de otopark kapasitesi artırıldı.
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