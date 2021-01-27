Riva'da makine arızası nedeniyle yük gemisi karaya oturdu

-Gemiden detay



( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL



- Riva açıklarında makine arızası nedeniyle kıyıya sürüklenen boş kuru yük gemisi drone ile havadan görüntülendi. Tekirdağ Limanı’ndan Rusya’nın Kavkaz Limanı’na gitmekte olan Panama bayraklı ‘PETRA STAR’ isimli boş kuru yük gemisi makine arızası yaparak Yön Burnu açıklarında sürüklenmeye başladı.

Sürüklenerek kıyıya oturan kuru yük gemisi drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, kıyıda bulunan gemi ve ihbar üzerine yardım için gelen ekipler yer alıyor.



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