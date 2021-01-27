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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Riva'da makine arızası nedeniyle yük gemisi karaya oturdu

Riva'da makine arızası nedeniyle yük gemisi karaya oturdu

Drone görüntüsü

Kuru Yük Gemisi 

-Gemiden detay

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- Riva açıklarında makine arızası nedeniyle kıyıya sürüklenen boş kuru yük gemisi drone ile havadan görüntülendi. Tekirdağ Limanı’ndan Rusya’nın Kavkaz Limanı’na gitmekte olan Panama bayraklı ‘PETRA STAR’ isimli boş kuru yük gemisi makine arızası yaparak Yön Burnu açıklarında sürüklenmeye başladı.
Sürüklenerek kıyıya oturan kuru yük gemisi drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, kıyıda bulunan gemi ve ihbar üzerine yardım için gelen ekipler yer alıyor.
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