Riva'da kıyıya sürüklenen gemiyi kurtarma çalışmaları başladı

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( İSTANBUL -DRONE)- Karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi İSTANBUL



- Beykoz Riva'da makine arızası ve şiddetli fırtına sebebiyle kıyıya sürüklenen kuru yük gemisinin römorkör ile kurtarma çalışmaları başladı.

Geminin mürettebatı ve gemiyi kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi. Beykoz Riva'da dün akşam saatlerinde Panama bayraklı boş kuru yük gemisi makine arızası yapmasının ardından şiddetli fırtına etkisiyle Riva açıklarına sürüklendi. Karaya oturan gemiyi kurtarmak için Kıyı Emniyetine ait römorkör ile çekme işlemleri başladı.

Gemiyi çekmek için römorkör ile gemi arasında bağlantı kuruldu. Ayrıca gemi mürettebatının da güvertede olduğu görüldü.

Karaya oturan kuru yük gemisinin römorkör ile çekme çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.



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