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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Riva'da karaya oturan gemini gün ağarınca böyle görüntülendi

Riva'da karaya oturan gemini gün ağarınca böyle görüntülendi

-Riva kıyısı

Şiddetli Fırtına Kuru Yük Gemisi 

--gemi
--gemi havadan görünüm
--detay

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- Beykoz Riva açıklarında motor arızası ile birlikte şiddetli fırtınaya maruz kalarak kıyıya demir atan Panama bayraklı Petra Star kuru yük gemisi için çalışmalar havanın kararması nedeniyle ertelendi. Kıyı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler geceyi bölgede geçirirken, günün aydınlanması ile birlikte çalışmalara yeniden başlaması bekleniyor. Öte yandan geceyi Riva sahilde demir atarak geçiren Petra Star kuru yük gemisinin son hali havadan görüntülendi.
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