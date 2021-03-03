Riva’da iki ölü yunus balığı karaya vurdu

-Yunusu bulan adamla röportaj

-Ölü yunus fotoğrafları



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Beykoz Riva sahilinde dün akşam saatlerinde iki ölü yunus karaya vurdu. Yunusları gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay dün akşam saatlerinde Beykoz Riva Ezgi Koyu’nda meydana geldi. Sahilde 2 ölü yunusu gören Yaşar Eskiçırak hemen durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine yetkililer hemen olay yerine geldi. Ölüm sebeplerini araştırmak için laboratuvara götürüldü. Kirlilikten diye tahmin ediyorum Ölü yunusları bulan Yaşar Eskiçırak "Kirlilikten diye tahmin ediyorum bide su trolu çekmiş olabilir trole girmiş olabilir. O şekilde tırtak cinsi birisi yavru birisi ana ölü olarak bulundu. Bizde istanbul üniversitesine haber verdik, kızım orada görevliydi numune almaya geldiler. Büyükşehir Belediyesi’de geldi onların leşlerini kaldırmak için. Oraya gömeceklerdi biz dedik ki buraya gömülmez yarın köpek falan karıştırır. Aldılar götürdüler Belediyeye ait bir yere gömecekler. Bütün numuneleri İstanbul üniversitesi tarafından alındı. Genelde böyle olaylar yaşanıyor sularımızın kirliliğinden. Avcılığımızın pisliğinden, hep bunlardan kaynaklanan bişey yani orta stün oluyoruz, giriyor bu hayvan yem arıyor bulamayınca ölüyor atıyorlar denize. Yasak olduğu halde her tarafta çekiyorlar. Trole girmeme gibi bir lüksü varmı, dipten 52 metre yüksekliğe kadar tarıyorlar. 152 metre genişliğinde tarıyorlar. " ifadelerini kullandı (YEİ-



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