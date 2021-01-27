Riva açıklarında gemi karaya oturdu



- Riva açıklarında bir kargo gemisi makine arızası nedeniyle karaya oturdu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Rusya'ya giden Panama bandıralı 190 metre uzunluğundaki "Petra Star" adlı kargo gemisi, makine arızası nedeniyle Riva açıklarında karaya oturdu. İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 8 ve Kurtarma 11 römorkörleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.



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