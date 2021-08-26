Riskli gruptaki yabancı uyruklu iki kardeş, otobüste seyahat ederken yakalandı

-Jandarma ekipleri HES kodu sorgulaması yaparken

-Riskli gruptaki iki kardeşin riskli olduğu tespit edilirken

-Otobüsten indirilirken

-Filyasyon ekipleri cezai işlem uygularken

-Firma personeli kameralara poz verirken

-İki kardeş araca binerken

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( KIRIKKALE )-Otobüs firması personeli, cezai işlem uygulanırken kameralara poz verdi KIRIKKALE



- Kırıkkale'de Covid-19 PCR testi pozitif olan yabancı uyruklu kadın ve temaslı kardeşi, 4 bin 50'şer lira idari para cezası uygulanarak karantinaya alındı. HES kodu sorgulamadan riskli gruptaki yolcuları kabul eden otobüs firmasının personeli ise kameraları görünce poz verdi. Çorum'dan Ankara'ya giden yolcu otobüsü, Kırıkkale'de Trafik Kontrol Noktasında durduruldu. Jandarma ekiplerince, Covid-19 tedbirleri kapsamında sürücü ve yolcuların HES kodu sorgulaması yapıldı. Otobüste seyahat eden Afganistan uyruklu Shakıra Noorıe'nin (23) PCR testi pozitif, kardeşi Saliha Noorıe'ni (21) ise temaslı olduğu tespit edildi. Ceza yazılırken firma personeli poz verdi Jandarma, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Trafik Kontrol Noktasına gelen filyasyon ekipleri, karantina kuralını ihlal eden iki kardeşe, 4 bin 50'şer lira ceza yazdı. HES kodu sorgulamadan otobüse yolcu kabul eden firmaya da 8 bin 100 lira idari para cezası uygulandı. Firma personeli ise cezai işlem uygulanırken kameralara poz verdi. Afganistan uyruklu iki kardeş, filyasyon ekipleri tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı yurtta karantinaya alındı.

