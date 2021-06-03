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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Rip akıntısı can alıyordu

Rip akıntısı can alıyordu

-Sahil güvenlik botu ile kurturma çalışması( vatandaş cep telefonu)

Boğulma Tehlikesi Cep Telefonu 

--Sahil güvenlik botu bota çekmesi (vatandaş cep telefonu )

( HATAY )- Akıntıya kapılan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı HATAY

- Hatay’ın Samandağ ilçesinde serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılan 2 kişi, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, kıyıya ulaşan dalgaların geri dönüşleri sırasında oluşan güçlü ve tehlikeli bir akıntı olan rip akıntısı sebebiyle Çevlik Sahili’nde Suriye uyruklu 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Sahil Güvenlik ekipleri botla yetişerek 2 kişiyi denizden çıkardı. Olay yerine gelen ambulansla 2 kişi Samandağ Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altında alındı.
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