Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
- Rio de Janeiro’da ilk aşı İsa heykelinin altında yapıldı

- Rio de Janeiro’da ilk aşı İsa heykelinin altında yapıldı

İSA HEYHELİ ALTINDA AŞILAMA UYGULAMASI

Bild Sığınma Sığınma Evi Sağlık Çalışanları Basın Mensupları 

-DETAY

(RIO DE JANEIRO) RIO DE JANEIRO

- Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde ilk korona virüs aşısı İsa heykelinin altında uygulanmaya başlandı. Dünya genelinde birçok ülkede korona virüsle mücadele kapsamında aşı uygulamaları başladı.
Brezilya'nın en büyük ikinci kenti Rio de Janeiro'da ilk aşılar, Corcovado Dağı üzerinde yer alan ve şehrin sembollerinden biri olan İsa heykelinin altında yapıldı. Aşılama kampanyasına çok sayıda yetkili, dini lider ve basın mensupları katıldı.
İlk aşılananlar, sığınma evinde yaşayan 80 yaşındaki Terezinha de Conceiçao ve 59 yaşındaki hemşire Dulcineia da Silva oldu. Conceiçao ve hemşire Silva, heyecanlı olduklarını ve normal hayatlarına dönmeyi dört gözle beklediklerini dile getirdi. Rio de Janeiro eyaleti, korona virüse karşı Çinli şirket Sinovac tarafından geliştirilen aşıdan yalnızca 487 bin 520 doz alabildi. İlk aşılar Covid-19 tespit edilen hastalarla teması olan sağlık çalışanlarına, huzurevinde yaşayan 60 yaşın üzerindeki kişilere ve köylerde yaşayan yerli nüfusa yapılacak. Dünya genelinde en çok vaka sayısına sahip üçüncü ülke konumunda bulunan Brezilya'da şu ana kadar 8 milyon 512 bin 238 vaka kaydedildi. Covid-19'dan toplam 210 bin 328 kişinin hayatını kaybettiği ülke, dünya genelinde en çok ölümün kayda geçtiği ikinci ülke konumunda bulunuyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Corona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 ÜlkeCorona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 Ülke
Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı