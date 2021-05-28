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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
RIO DE JANEIRO - Brezilya'da yoğun bakım üniteleri alarm veriyor

RIO DE JANEIRO - Brezilya'da yoğun bakım üniteleri alarm veriyor

- Yoğun bakım ünitesinde hasta bakım detayları - Hemşire ve doktorların çalışmaları - Hastalardan detaylarRIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) nedeniyle son 24 saatte 2 bin 245 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 456 bin 674’e, 67 bin 467 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 16 milyon 342 bin 162’ye çıktı. Mutasyona uğrayan vrüsün yeni varyantları etkisini artırırken, Rio de Janeiro'daki hastanelerin yoğun bakım üniteleri yatak kapasitelerinin sonuna yaklaştı.

Koronavirüs Hastane Lyon 

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