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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
RIO DE JANEIRO - Brezilya'da Kovid-19 tedbirleri

RIO DE JANEIRO - Brezilya'da Kovid-19 tedbirleri

- Boş plajlardan detaylar - Polisin plajları denetlemesi - Polisin maske takmayan bir vatandaşı uyarması - Ipanema ve Copacabana plajları detaylarSalgında vaka ve ölü sayısında dünyada ikinci sırada 11 milyon 871 bini aşkın vakayla Brezilya bulunuyor. Ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) kaynaklı can kaybı sayısı 290 bini geçti. Yeni uygulanan tedbirler kapsamında plajlarda fiziksel aktiviteler kısıtlandı. Kısıtlamalar ile birlikte Rio de Janeiro şehrindeki ünlü Ipanema ve Copacabana plajları boş kaldı.

Koronavirüs Lyon 

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