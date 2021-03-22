RIO DE JANEIRO - Brezilya'da Kovid-19 tedbirleri

- Boş plajlardan detaylar - Polisin plajları denetlemesi - Polisin maske takmayan bir vatandaşı uyarması - Ipanema ve Copacabana plajları detaylarSalgında vaka ve ölü sayısında dünyada ikinci sırada 11 milyon 871 bini aşkın vakayla Brezilya bulunuyor. Ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) kaynaklı can kaybı sayısı 290 bini geçti. Yeni uygulanan tedbirler kapsamında plajlarda fiziksel aktiviteler kısıtlandı. Kısıtlamalar ile birlikte Rio de Janeiro şehrindeki ünlü Ipanema ve Copacabana plajları boş kaldı.
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