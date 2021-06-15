RIO DE JANEIRO - Brezilya'da Kovid-19 salgınıyla mücadele
- Hastane bahçesinde bekleyen vatandaşlar - Test için hazırlık yapan sağlık görevlisi - Test yaptıran vatandaşlarRIO DE JANEIRO - Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 827 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 488 bin 288’e, 39 bin 846 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 17 milyon 452 bin 612’ye çıktı.
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