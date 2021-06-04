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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Ringde cuma namazı kıldılar

Ringde cuma namazı kıldılar

Muay thai sporcularının ringte cuma namazı kılmalarından detay görüntüler

( AYDIN -ÖZEL)- Muay thai sporcuları ringte cuma namazını kıldı AYDIN

Sosyal Medya Dera Cuma Namazı Cep Telefonu 


- Aydın'ın Kuşadası ilçesinde muay thai sporcuları ringte cuma namazı kıldılar. Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.Türkiye Muay Thai Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenecek olan muay thai Gençler Türkiye Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri Müsabakaları, 1 Haziran’da Kuşadası’nda başladı.
Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinden katılan sporcular, Kuşadası Müftülüğüne başvurarak cuma namazını kılmak için imam talep etti. Kuşadası Müftülüğü tarafından görevlendirilen görevli ile birlikte yüz elli sporcu cuma namazını ringte kıldı. Görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılmasının ardından vatandaşlar sporculara başarılar diledi.
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