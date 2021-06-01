Reyhanlı patlaması davasında karar çıktı

-Duruşma sonrası sitem etmeleri

-Avukatın açıklama yapması

-Dernek başkanı Mehmet Tuna'nın açıklama yapması

-Ailelerin dağılması

-Dönemin Emniyet Müdürü Kılıç'ın fotosu



( HATAY )- 8 yıl önce 53 kişinin hayatını kaybettiği patlamalarda ihmali oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan dönemin Hatay İl Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç ile 3 polis müdürü 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı, ceza 5 yıl süreyle ertelendi- 11 Mayıs Reyhanlı Şehitleri Derneği Başkanı Mehmet Tuna:"53 tane canın cezası bu mudur bu ceza mükafattır" HATAY



- Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 8 yıl önce 53 kişinin hayatını kaybettiği patlamalarda ihmali oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan dönemin Hatay İl Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç ile 3 polis müdürü 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza 5 yıl süreyle ertelendi. Reyhanlı'daki patlamalarla ilgili ilgili emniyet müdürlerinin görevi kötüye kullanma suçlamasıyla yargılandığı dava Hatay 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

FETÖ üyeliğinden yargılandığı davada, 10 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Hatay Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç, Hatay TEM Şube Müdürü Nevzat Eşit, TEM eski Müdür Yardımcısı Eyüp Karaçoban ile Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürü Murat Berk'ın yargılanmasına devam edildi. Ragıp Kılıç`ın alınan istihbari bilgiye ilişkin gerekli takip ve koordinasyonu sağlamayıp Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürünün konudan haberdar edilmesi ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması konusunda talimatının bulunmadığı, Nevzat Eşit ve Eyüp Karaçoban`ın gelen istihbari bilgiye ilişkin olarak ani gelişen olaylarla ilgili çalışmalar yapmayıp koordinasyonu sağlamadıkları, Murat Berk`in ise Evrak Asayiş Büro Amirliği`nde Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) sorumlusu olacak 7 gün 24 saat esasına göre personel görevlendirmeyip iş bölümü yapmadığı iddiasıyla 3 yıla kadar hapsi istendiği davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, eski Hatay İl Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç, Hatay TEM Şube Müdürü Nevzat Eşit, TEM eski Müdür Yardımcısı Eyüp Karaçoban ile Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürü Murat Berk'e 10'ar ay hapis cezası verdi. 4 kişiye verilen 10'ar ay hapis cezası, iyi halden 8 aya indirilerek 5 yıl süreyle ertelendi. "Ağır ceza bekliyorduk" 11 Mayıs Reyhanlı Şehitleri Derneği avukatlarından Tahsin Koç, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "kararları okuduğumuzda biz de gördük dosyayı 9 aydır 10 aydır zaten yapacak araçları takip ediyormuş patlamayı yapacak kişilerin aralarındaki telefon konuşmalarını tamamına sahipler araçlarının hangi sanayide bomba düzeneğini yerleştirilmesi için hazırlandığı bombaların gemiyle tekneyle İskenderun'a gelip oradan nereye gömüldü ne zaman hepsi verildi ve iddianamede yine oradan öğrendiğimiz kadarıyla araçların plakası pas lekeleri neye benzediği hangi güzergahtan nereye gideceğine kadar bütün istihbari bilgiye sahipken MİT mensuplarından biri 17.30 gibi bir mektup getiriyor yarın Reyhanlı'da patlama olacak diye ve polis memurları bunu açmıyorlar. Dolayısıyla bizim bu davanın başından sonuna kadar ısrar ettiğimiz vatandaşın güvenliğinde görev almış polis memurlarının özellik terörle mücadele memurlarının böyle bir ihmali bazen 300 kişinin zarar görmesine bazen binlerce kişinin zarar görmesine neden oluyor emsal olarak çok ağır bir ceza verilmesi ayrı ayrı suçlardan cezalandırılmasını istiyorduk" dedi.

"Bu ceza değil mükafat" 11 Mayıs Reyhanlı Şehitleri Derneği Başkanı Mehmet Tuna ise 2013'ten beri hukuk mücadelesi verdiklerini belirterek, "Biz diyoruz ki bu ülke bizim ülkemiz, bu ülkemizi bölmek isteyenler var parçalamak da isteyenler var. Biz buna müsaade etmedik ama davamızdan da vazgeçmedik. Biz dedik ki bu olayda kimin ihmali varsa ceza alsın öz oğlum da olsa kardeşim de olsa kim olursa olsun ceza alsın çünkü ölen 53 tane insanın vebali var burada bu olayı çok basite aldılar. 53 tane insanın ölümümde ihmali olanlara hakimin son olarak verdiği karar 8 ay bence mükafat vermiş ama yarın birileri çıkacak ne kadar basit diyecek. Bu ihmal herkes görevini ihmal edecek devleti suistimal yapacak peki biz bunu nasıl önleyeceğiz. 53 tane canın cezası bu mudur bu ceza mükafattır" diye konuştu.

(ADM-SO-Y)

