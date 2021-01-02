- Resulayn'daki bombalı saldırı anı kamerada

- Suriye'nin Resulayn kentinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Suriye'nin Resulayn kentinde bulunan pazar yerinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmişti. Saldırı sonucu 4 sivil hayatını kaybetmişti. Saldırıda bomba yüklü aracın patlama anı ortaya çıktı. Çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde aracın patlamasıyla birlikte etraftakilerin kaçıştığı ve yangının çıktı görülüyor.
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