Restore edilen tarihi konak kitap otağına dönüştürüldü

-Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ’ın konuşması

- “1071 Kitap Otağı”nın açılışı

-Kitap otağının gezilmesi

-Otağı içinden detay görüntüler

-Kitap okuyanlardan görüntü

-Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği (ADER) Başkanı Samet Adıyaman’ın konuşması

-Açılışa katılan vatandaşlardan Neslihan Akdemir’in konuşması



( BİTLİS )- Ahlat’ta “1071 Kitap Otağı" projesi BİTLİS



- Bitlis’in Ahlat Kaymakamlığı ile Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneğinin işbirliğiyle Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle tarihi Hamdi Efendi Konağı restore edilerek “1071 Kitap Otağı” projesi ile kütüphane ve sosyal faaliyetlerin yapılacağı dernek binasına dönüştürüldü. Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği (ADER) binasında kurulan kütüphane için açılış töreni düzenlendi.

Düzenlenen törene Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Ahlat Cumhuriyet Savcısı Gonca Bay, Bitlis İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Bitlis Kültür ve Turizm Müdür Vekili Metin Çoban, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Açılış töreninde konuşan Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, “Çocuklarınıza samimi bir örnek olmak istiyorsanız önce kendi elimizde kitap olması lazım. Sadece çocuklarımıza ‘kitap oku’ demekle örnek alınmıyor. 1071 Kitap Otağı Projemiz kapsamında sosyal medyada da bir kampanya başlattık ve yurdun her tarafından kitap ulaştıranlar oldu. Bu kitapları değerlendireceğiz. Ahlat için yaptığımız çalışmalarda sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Kütüphanemizin çocuklarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ise buradaki kütüphanenin yaşaması ve gençlere ışık sunması için gerekli desteği sunacaklarını belirterek, projede emeği geçen herkese teşekkür etti. Yapılan konuşmaların ardından Ergezen Ortaokulu mehteran takımının gösterisi katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Ardından tarihi Hamdi Efendi Konağı’nda oluşturulan 1071 Kitap Otağı’nın açılışı yapılarak dernek binası bünyesindeki kütüphane gezildi. Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği (ADER) Başkanı Samet Adıyaman, proje kapsamında satın aldıkları ve bağışlarla topladıkları kitaplarla kitap otağı adını verdikleri bir kütüphane kurduklarını söyledi.



Adıyaman, “Proje kapsamında Ahlat’ta 1071 Kitap Otağı adıyla bir kütüphane kurduk. Bu kitap otağını restore ederek dernek binası olarak kullandığımız 1800’lü yıllardan kalma Hamdi Efendi Konağı’nda oluşturduk. Kütüphane haricinde gençlerin sosyal ve sportif faaliyetler gerçekleştirmesi içinde geleneksel Türk okçuluğu eğitimleri de verilecek. Kütüphanemiz hayırlı olsun” diye konuştu.

(ÖO-MSA-Y)



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